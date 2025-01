Ilrestodelcarlino.it - Il Comune è ‘connesso’ su WhatsApp

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cittadini sempre più digitali. Le nuove tecnologie stanno diventando una consuetudine per sempre più riminesi che si interfacciano con l’amministrazione comunale attraverso WhatsUrp e Rimini Chatbot. Fra gli strumenti a disposizione per la comunicazione ‘a distanza’, uno dei canali più utilizzati dai cittadini per il contatto con l’ufficio è. Dal 2015, l’anno in cui è stato attivazione il servizio WhatsUrp (messaggistica istantanea), il canale ha visto un incremento notevole. Viene utilizzato sia dal personale dell’Urp per inviare messaggi di pubblica utilità o di emergenza a chiunque ne richieda l’iscrizione (nel 2024 sono stati inviati 54 messaggi), sia per richiedere informazioni (2.243 le richieste ricevute) sia per effettuare segnalazioni (6.536 i contatti relativi a segnalazioni, solleciti e risposte fornite alle segnalazioni).