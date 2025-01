Sport.quotidiano.net - Il Bologna prova a ripartire. Italiano, Ranieri e l’Europa: "E’ una Roma in fiducia, vietato commettere errori»

"Con laè una partita tosta, li affrontiamo nel momento peggiore", dice Vincenzo. Ma allora cosa dovrebbe dire Claudio, la cuiin classifica è distanziata di cinque lunghezze dai rossoblù nonostante abbia giocato due partite in più? La verità è che c’è un altro, ancorché a campi invertiti, che è un crocevia per. Lo scorso 22 aprile all’Olimpico, con i rossoblù avanti di un punto in classifica sui giallorossi, fu un vero e proprio spareggio per la Champions e lo vinse di slancio (1-3) ilproiettandosi nell’olimpo del calcio continentale. Di Champions oggi non si parla, ma di Europa sì. La vittoria-bis dei rossoblù all’Olimpico a novembre ha scavato un solco tra le due squadre, solco che diventerebbe quasi incolmabile se oggi ilcondannasse di nuovo laa una sconfitta.