I pasquaroli raccolgono 1.400 euro. La donazione ai Vigili del fuoco

Il cuore grande deiporta un aiuto concreto aidel. La Pasquella 2025 degli ’Strambalè ad Ziznatic’ si è chiusa con un raccolto di 1.400, frutto della generosità dei locali pubblici di Cesenatico e dei privati cittadini della zona, dimostrata al passaggio dei simpatici canterini e suonatori, durante le serate del 3, 4 e 5 gennaio. Laè stata destinata all’Associazione Sostenitorideldi Cesenatico, che la utilizzerà per aiutare e fornire attrezzature al distaccamento volontari di Cesenatico, una realtà importante che sul territorio esegue in media circa 300 interventi all’anno per tutelare la sicurezza. Idi Cesenatico commentano così la riuscita dell’iniziativa benefit: "Siamo molto orgogliosi di dare un supporto concreto a questi ragazzi meravigliosi, che utilizzeranno il ricavato della nostra beneficenza per acquistare l’equipaggiamento indispensabile all’attività quotidiana".