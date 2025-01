Ilgiorno.it - I “cecchini“ di Fratelli d’Italia: "Crisi infinita"

"La gravità della decisione si è resa necessaria per porre fine a unaamministrativa e a una paralisi di impegno che si trascinavano da mesi, nell’incapacità del sindaco Gargiulo di dare impulso e efficace coordinamento alle pur diverse iniziative avviate dai vari assessorati, in coerenza con il mandato elettorale".rompe il silenzio. Quattro consiglieri del gruppo su cinque sono tra coloro che hanno rassegnato le dimissioni: il presidente del consiglio comunale Fabio Arosio (nella foto), Andrea Cantù, Simona Mariani e Stefano Canzian. Nessun ripensamento: "Dimissioni rassegnate con responsabilità personale – commentano – sfiduciando di fatto il sindaco e determinando il commissariamento e le elezioni anticipate, attese nel più breve tempo possibile". Con queste dimissioni in massa tempi abbreviati: si andrà al voto in primavera.