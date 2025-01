Brindisireport.it - I buoni propositi per Specchiolla: licenze, parcheggi e pulizia generale

Leggi su Brindisireport.it

CAROVIGNO - Un'auto è ferma alla rotonda, mentre alcuni anziani passeggiano e guardano il mare. Le marine in inverno hanno sempre un certo fascino, che fa pensare alla quiete. Gennaio 2025, c'è tempo per prepararsi, mancano cinque mesi all'estate, meno alla primavera. In genere Specchiola viene.