Sport.quotidiano.net - I biglietti. Oltre 10mila posti di capienza all’Arena. Come acquistare gli ultimi ticket rimasti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Antivigilia della partita tra il Pisa e la Carrarese. Partita, quella in programma nelcipo della ventunesima giornata di Serie B, che per certi versi sarà storica, considerando che sarà la prima, dopo quasi un decennio, che vede la Cetilar Arena superare la soglia dei diecimiladi(10.442 il numero completo). Attualmente, il record stagionale di presenze nello stadio nerazzurro è di 9300 presenti, relativo all’ultima partita giocata in casa, la super-sfida dell’ora di pranzo di Santo Stefano contro il Sassuolo. Chissà se il dato sarà superato in occasione del derby toscano (per il quale i tifosi carrarini riempiranno il settore ospiti), ma se così non fosse comunque sarà avvicinato.per quanto riguarda la gradinata che la tribuna (sia inferiore che superiore) ancora disponibili, acquistabili nella giornata di oggi, sia nei punti vendita abilitati che online, sul circuitoOne.