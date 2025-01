Ilrestodelcarlino.it - "Ho riscoperto la collettività"

Stefano Giampaoli, 76 anni, pensionato: "E’ stato un momento magico per me, mi ha fatto riscoprire lae l’intreccio con le altre generazioni, che si sta perdendo e che invece è fonte di ricchezza, allo stesso modo in cui si cerca il dialogo con le altre razze o le altre religioni. Giorgio Gaber, che adoravo, cantava ’Libertà è partecipazione’ e questo sano attivismo che si è riassaporato in giro mi ha riempito di orgoglio. Mi sono così caricato da scrivere un libro che ho intitolato ’Pesaresi in cerca di memoria e futuro’ e spero che questo clima adesso non vada a spegnersi perché abbiamo bisogno di stare insieme e riscoprire quanto è bello collaborare per rendere più bella e interessante la città in cui viviamo".