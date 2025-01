Cms.ilmanifesto.it - Grosseto, via Almirante. Il Consiglio di Stato dice sì al sindaco di Fdi

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Ildidà il via libera all’intitolazione di una via dia Giorgio. Secondo i giudici amministrativi il procedimento risulta esente da vizi, non ci sono ., via. Ildisì aldi Fdi il manifesto.