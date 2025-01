Sport.quotidiano.net - Girone A. Successo del Moie Vallesina. L’Appignanese resta a mani vuote

Leggi su Sport.quotidiano.net

3 APPIGNANESE 1: Panfoli, Cameruccio, Druzhbliak, Carboni, Gregorini, Marini, Nardone (30’ st Pandolfi), Mosca (32’ st Nacciarriti), Pieralisi (18’ st Sassaroli), Paolucci (38’ st Lorenzetti), Pierpaoli (30’ st Costantini). All. Rossi. APPIGNANESE: Amico, Bergamini, Raffaelli (18’ st Argalia), Marcolini (10’ st Daniele), Zitti (25’ st Gesuelli), Brandi, Tarquini, Rapaccini, Raponi (10’ st Fer), Mongiello, Jayed (18’ Pasqui). All. Canesin. Arbitro: Dioudane di Fermo. Reti: 30’ pt Paolucci, 35’ pt e 10’ st Pieralisi, 32’ st Mongiello. Note: espulso al 45’ st Brandi per gioco violento.inizia male anche ildi ritorno nelA di Promozione. Due partite e due sconfitte, ieri sul campo delcon gli ospiti che possono rammaricarsi per quel rigore non segnato da Raponi nella prima frazione chiusa dagli ospiti in doppio svantaggio.