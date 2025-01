Ilrestodelcarlino.it - Ginnastica dinamica militare

Lainaugura la stagione invernale al mare. Martedì 14 gennaio alle 19.30, ci sarà infatti l’inaugurazione della nuova stagione del centro di Cesenatico, allestito nella palestra della scuola elementare Leonardo Da Vinci in via Caboto, nella zona Ponente. L’associazione sportiva che durante la primavera e l’estate svolge gli allenamenti e le iniziative nei parchi e nelle spiagge di Cesenatico, in inverno si trasferisce all’interno dell’istituto scolastico, per continuare gli allenamenti con gli appassionati già iscritti e per coinvolgere nuovi sportivi desiderosi di avvicinarsi ad una disciplina molto naturale, basata sull’esercizio fisico e la disciplina, ma senza l’utilizzo di macchinari e attrezzature. L’istruttrice Alice Ruggeri crede nel progetto: "Noi fondamentalmente alleniamo e sensibilizziamo le persone sul fatto che muoversi è naturale e che il movimento è medicina preventiva, contro le malattie cardio vascolari, il diabete di tipo 2 e lo stress.