Giappone, bagno nell'acqua ghiacciata per pregare per la buona salute

Circa 80 fedeli si sono immersiin un santuario di Tokyo perper la. Gli uomini indossavano solo i tradizionali perizomi, mentre le donne indossavano abiti bianchi per immergersi durante la tradizionale festa di Capodanno, nota anche come “Kanchu Misogi”, al santuario Teppozu Inari. Quest’anno si è celebrato il 70° anniversario della “Festa del”. I partecipanti hanno eseguito il rituale di riscaldamento, che prevede movimenti di voga noti come “torifune”, prima di immergersifredda.