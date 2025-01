Genovatoday.it - Genova guarda ai turisti scandinavi: stand alla principale fiera dei Paesi nordici

La città dipartecipa, con un proprio spazio espositivo, al Travel Expo in corsoNova Spektrum Arena di Oslo-Lillestrøm in Norvegia. Si tratta delappuntamento fieristico scandinavo dedicato al turismo, qui la nostra città, eletta 'Best in Travel 2025' da Lonely Planet.