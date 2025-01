Parmatoday.it - Genoa-Parma LE ULTIME | Bonny torna dal 1', dubbio Man

Leggi su Parmatoday.it

Senza Estevez e Benedyczak e con Dennis Man da gestire perché non al meglio. Continua il momento delicato in casa, con Fabio Pecchia costretto a giostrare con i pochissimi cavalieri rimasti. Spesso gli è capitato, per la verità e spesso ne è uscito a testa alta. Ci riproverà anche a Genova.