Ravennatoday.it - Futsal serie A2, il Russi urta contro una dolorosa sconfitta casalinga. Vince Bulldog Lucrezia

Leggi su Ravennatoday.it

La ripartenza del campionato dopo la pausa natalizia è un brusco risveglio per ilcheunae vede interrompersi la striscia di risultati positivi per mano, ma soprattutto per piedi, di una determinatissima(3-4 il finale). Al secondo.