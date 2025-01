Lanazione.it - Foto Lucii: inaugurata la sede di Colle

haadesso ufficialmente adi Val d’Elsa, in piazza Bartolomeo Scala. Lo studiografico, creato nel 1959 da Wallisin società con Graziano Baldi - primaa Castellina Scalo, ma poi da sempre nel centro storico di Poggibonsi a cominciare da via della Repubblica, fino all’ultima ubicazione di via Gallurì - da sette anni ha alla guida la giovane e quotata professionista del settore Cristina Berti. Nei giorni scorsi il trasferimento dida via Gallurì a Poggibonsi e ieri sera l’inaugurazione della superficie nella "piazza Nova" dei colligiani, che possono dunque contare su un nuovo riferimento nel tessuto commerciale, segnatamente nel compartografico. Al taglio del nastro il sindaco didi Val d’Elsa, Piero Pii. Un brindisi e un messaggio di auguri per l’attività, alla presenza di tante persone accolte da Cristina e dallo stesso Wallisgrafo de La Nazione, che non è voluto mancare all’evento molto apprezzato dalla comunità.