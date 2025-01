Lapresse.it - Forlì, incendio in una struttura di accoglienza: nessun ferito

Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle ore 22:20 per spegnere l’in unadi, a. Le due squadre sul posto hanno spento le fiamme, divampate in una camera al primo piano del fabbricato, ed evacuato i fumi della combustione. I quindici occupanti usciti autonomamente dallaed incolumi sono stati assistiti precauzionalmente dal personale sanitario intervenuto. Presenti i carabinieri e la polizia locale per gli adempimenti di competenza.