Anteprima24.it - Fondazione Vassallo: “Il Pd prenda posizione rispetto all’inchiesta sull’omicidio di Angelo”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Dalle recenti indagini emerge un quadro inquietante che coinvolge Fabio Cagnazzo e i fratelli Palladino, imprenditori cilentani, legati a traffici di droga sulla costa di Acciaroli. Tra questi, Domenico Palladino è stato consigliere comunale per dieci anni, sia con l’amministrazione attuale del sindaco di Pollica, il Dott. Stefano Pisani, sia con l’amministrazione guidata dallo stesso. È ormai chiaro che la vicenda ha contorni ben più complessi, e il rischio di reiterazione del reato — sia esso legato al traffico di droga o a delitti ancora più gravi come l’omicidio — rappresenta un monito che non può essere ignorato”.Dal 2011, lachiede con insistenza un’indagine politica, che non è un’indagine giudiziaria, ma uno strumento indispensabile per far luce su responsabilità e connivenze di natura istituzionale.