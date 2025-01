Oasport.it - Federica Brignone lucida: “In testa alla generale? Martedì mi ripassano…Penso solo gara per gara”

dopo aver fatto 30, non fa 31. La fuoriclasse azzurra, infatti, si accontenta del terzo posto al termine del superG di Sankt Anton (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025, dopo aver vintogrande la discesa di ieri, centrando il primo successo nella specialità. Sulla pista intitolata a Karl Schranz la valdostana ha disputato una prova di altissimo livello, venendo superata solamente da Stephanie Venier, seconda alle spalle della sorprendente statunitense Lauren Macuga, che ha rifilato distacchi importanti a tutte le rivali.Al termine della sua prova, la valdostana ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Rai 2 HD: “Laha cambiato faccia in diverse occasioni. Io per esempio sono partita con parecchio buio nella parte iniziale, le atlete successive, invece, hanno avuto più luce.