Ex Ilva Rizzo e Colautti USB | Attendiamo tempestiva convocazione garanzie sulla presenza dello Stato e un Piano Taranto

Tarantini Time QuotidianoOra che sono ormai state presentate le offerte vincolanti per l’acquisizionestabilimento siderurgico, è assolutamente indispensabile che le organizzazioni sindacali vengano convocate dal Governo per aprire una serrata fase di confronto. Ribadiamo l’esigenza di prediligere chi mostra interesse per l’intero asset produttivo e che quindi potrebbe dare certezze in più per quel che riguarda la gestione unitaria della forza lavoro, assicurando un trattamento uguale per tutti.Data la strategicità del comparto della siderurgia nel quadro complessivo dell’economia nazionale, ci aspettiamo che lomantenga la suaall’interno della compagine societaria, rivestendo un ruolo attivo, che sia sinonimo di garanzia.Allargando lo sguardo alla complessiva situazione tarantina, è doveroso, quindi improcrastinabile che il Governo stili un, per dare risposte chiare ad un territorio che ha già pagato tanto sulsanitario, ambientale e produttivo-occupazionale per il puntuale, ed importante anche nei numeri, ricorso agli ammortizzatori sociali.