Elon Musk si prepara a lanciare un razzo che renderà Starlink ancora più potente, e inevitabile

Il 13 gennaio è previsto un nuovo lancio di Starship. Questa volta durante il volo verrà rilasciato un carico per simulare il lancio di satelliti. Se il test dovesse riuscire, vuol dire cheavrebbe un mezzo in più per completare tutta la costellazione di satelliti della sua rete. Al momento ci sono in orbita circa 7.000 satelliti, l'obiettivo è 12.000.