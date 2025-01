Oasport.it - Elisa Valensin apre la stagione e abbraccia gli ostacoli: tempo interessante, attesa per la velocità

Leggi su Oasport.it

ha fatto il proprio esordio stagionale, ma per la sua prima uscita da junior ha deciso di abbandonare lae di concentrarsi sulle barriere. La Campionessa d’Europa Under 18 sui 200 metri si è esibita sui 60sulla pista indoor di Bergamo, correndo la finale in 8.38 dopo aver siglato un 8.43 in batteria.L’azzurra si è fermata a tre centesimi dal personale timbrato lo scorso inverno in una specialità non di riferimento per la portacolori del Cus Pro Patria Milano. L’obiettivo era infatti quello di rompere il ghiaccio e di scaldare il motore in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.La fresca 18enne (ha spento le candeline a Capodanno), allenata da Fausto Frigerio, era balzata agli onori della cronaca nella passata, conquistando il titolo continentale allieve sul mezzo giro di pista e siglando i record italiani under 20 sui 200 (23.