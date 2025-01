Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Quanti incroci in vetta. A Grassina gara clou

Leggi su Sport.quotidiano.net

In campo oggi per questa 18ª giornata, terza del girone di ritorno, presenta un turno ricco di partitissime che potrebbero scaturire qualche risultato a sorpresa. Queste le gare odierne in programma alle ore 14,30. Girone A Sestese-Ponte Buggianese (all’andata 1-1: Berti e Pievani) arbitro: Grigoriadis di Siena. Sulle ali dell’entusiasmo per aver conquistato il posto in finale di Coppa Italia, la squadra di Polloni al completo, affronta un avversaria per proseguire la striscia positiva. Girone B Sinalunghese-Affrico (all’andata 1-1: Papini e Bucaletti). Arbitro: Allotta di Gradisca d’Isonzo. L’Affrico di Villagatti recupera Nuti dalla squalifica, ma non ci saranno Gori e Riccioni. Lanciotto Campi-Scandicci (0-2: 2 Del Pela N.). Arbitro: Monti di Firenze. Fra i campigiani, Bigozzi, Afelba, Galli e Fedi lamentano qualche problema fisico da valutare prima della