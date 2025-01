Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza, l’Osimana vuole rialzarsi. Fabriano Cerreto e Portuali: sfide dure

Nessun ricorso, ma solo la voglia di mettere alle spalle un’altra brutta pagina della storia del, la seconda in meno di un anno dopo quella di Massa Martana dello scorso febbraio in Coppa. La società giallorossa - punita dal giudice sportivo con 3000 euro di ammenda e l’obbligo di giocare le due prossime partite in casa (contro Tolentino e) a porte chiuse dopo le intemperanze durante e dopo la partita interna persa contro il Matelica - ha comunicato che "accetta la decisione e non produrrà alcun ricorso". I senzatesta cercheranno oggi di tornare a sorridere a Villa San Filippo di Monte San Giusto doveranno la Sangiustese. Si rinforza ilcon l’arrivo di Francesco Palmieri ed Enrico Mistura, rispettivamente attaccante e difensore. La squadra di Mariotti va a Matelica per tornare a muovere la classifica.