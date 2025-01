Liberoquotidiano.it - "È suo fratello". "Sospetti" sul concorrente di Affari Tuoi: un'incredibile somiglianza | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ci siamo: nella puntata di domenica 12 gennaio è Alec a giocare. Il 24enne di Castelvetro di Modena - in Emilia Romagna, nel programma da 35 puntate - si è fatto notare per la sua bellezza. Ma non solo. Alec Magni Baraldi assomiglia infatti a Stefano De Martino. Unanon passata inosservata ai più, tanto che il conduttore di Rai 1 lo definisce "suo". "Che bello ildi, mi sono innamora", scrive un utente su X mentre un'altra fa eco: "Staserafa ancora più ascolto, il ragazzo spacca il video". Il giovane non è comunque nuovo in tv: medaglia d'argento nell'annata ‘23/'24 nella competizione nazionale di atletica, tra le sue esperienze figura anche la partecipazione nella serie televisiva “Foodball High - Italian Cuisine and High School Football” girata negli Stati Uniti e che narra un interscambio culturale e sportivo tra giocatori di football americano italiani e statunitensi.