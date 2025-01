Ilrestodelcarlino.it - "E ora faccio il tifo anche per il 2033"

Sara Gennari, 50 anni, insegnante di italiano: "Sono pesarese, ma da tre anni vivo a San Paolo del Brasile dove insegno italiano in una scuola, per cui potete immaginare il mio orgoglio nell’essere qui oggi. Tutti i miei studenti sanno dov’è Pesaro e che siamo stati la capitale della cultura. Vedo che i miei concittadini non hanno perso l’abitudine del lamento, ma percepirebbero la loro città diversamente se facessero un’esperienza lontano. Credo che sia stata una buona promozione del territorio e adessoilper la Capitale europea. Ah, e poi ho amato la Biosfera e spero che resti dov’è, in Piazza del Popolo".