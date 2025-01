Ilgiorno.it - È cominciata la demolizione dell’ex palestra di via Villoresi

Verifiche e analisi dei materiali presenti nella storica"ex-Frisi" di via: sono iniziate, in questi giorni, le prime operazioni programmate per l’iter didi questa struttura sportiva, che porteranno al suo completo abbattimento. Dalle "sue" ceneri nascerà il "PalaBresso", il palazzetto dello sport comunale inclusivo, previsto all’interno dell’accordo di programma del progetto urbano "Quartiere Ben-Essere", con la rigenerazione ambientale del comparto tra le vie, don Vercesi e XX Settembre, nella zona sud della città bressese. Dopo le cantierizzazioni dell’area dellaeseguite a metà dello scorso mese di dicembre, le campionature delle varie parti dell’edificio precederanno il cosiddetto "strip out", vale a dire la fase di smontatura e di spogliazione dei materiali, come gli infissi, le coperture e gli arredi, separando proprio nell’area dei lavori il ferro, l’alluminio, la plastica e il legno, con il conseguente loro recupero nel rispetto dell’ambiente; a seguire, ci saranno sia lo smantellamento dei pannelli sia gli interventi di abbattimento dei muri e dei pilastri portanti della struttura, come precisa il sindaco di Bresso Simone Cairo: "Voglio informare i cittadini che i lavori per ladella ex-Frisi sono partiti - conclude Cairo -.