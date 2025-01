Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Bologna-Roma: Dallinga ci prova, Svilar risponde presente – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i giallorossi di Ranieri in tempo realeLaè di scena sul campo delin una gara valida per la ventesima giornata del campionato diA, primo turno del girone di ritorno. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni separate in classifica da 5 punti che saràdall’arbitro Abisso della sezione di Palermo.Italiano e Ranieri, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itReduci dalla vittoria nel derby della capitale contro la Lazio, i giallorossi di Claudio Ranieri vogliono dare seguito al successo nella stracittadina per risalire la graduatoria. Insieme al Venezia, laè l’unica squadra a non aver ancora vinto una partita in trasferta in questo campionato. Privi dello squalificato Pobega, i rossoblu di Vincenzo Italiano, che invece vengono dalla sconfitta interna contro il Verona, vogliono tornare subito al successo per restare agganciati alla zona coppe europee e prepararsi al meglio al match di recupero contro l’Inter di mercoledì prossimo.