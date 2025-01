Detroit batte anche Toronto, 9 punti di Fontecchio

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) –sempre più in alto. Nona affermazione nelle ultime undici gare per i Pistons, che nella notte italiana della regular-season dell’Nba, di fronte agli oltre 19mila spettatori Little Caesars Arena, superano iRaptors per 123-114 con la settima tripla doppia stagionale di Cunningham, a referto con 22, 10 rimbalzi e 17 assist. Il top-scorer dell’incontro è Hardaway con 27(25 di Quickley tra i nordamericani) el’azzurro Simonecontribuisce al successo dei suoi con 9e 3 rimbalzi in 16 minuti di impiego. La franchigia del Michigan è ora ottava a Est. Successo casalingoper i Phoenix Suns, che hanno la meglio su Utah Jazz per 114-106 sfruttando la vena realizzativa di Booker e Durant, capaci di realizzare rispettivamente 34 e 25