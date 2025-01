Sport.quotidiano.net - Derby Poggio-Comeana. Csl e Maliseti in trasferta

Oggi alle 14,30 si alzerà il sipario sulla diciassettesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria: un motivo in più, per le formazioni di Prato e provincia, per dare il 110%. Iniziando dal girone D di Prima Categoria, con lo Jolo chiamato a rialzarsi per non perdere troppo terreno dal Settimello primo della classe: gli uomini di coach Ambrosio dovranno assolutamente espugnare il campo della Virtus Rifredi penultima. A metà classifica, devono vincere anche Prato Nord e Casale e Fattoria: i ragazzi di Rondelli attendono il San Godenzo, quelli di Calderone sfideranno lontano dalle mura amiche l’Atletico Casini Spedalino. Impegni esterni con annessa necessità di far punti per Csl Prato Social Club eSeano, rispettivamente contro Novoli e Sagginale. Scendendo in Seconda Categoria, nel girone C spicca lo scontro del Faggi che metterà di fronte la Pietà seconda ed il Chiesanuova quinto: i padroni di casa hanno cinque lunghezze di ritardo nei confronti del San Niccolò capolista ed oltre a vincere, devono sperare che il Montemurlo fermi almeno sul pari gli aglianesi.