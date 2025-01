Oasport.it - Della Vite vede la luce: “Ci voleva un risultato dopo tanti ‘zeri’. Ci siamo anche noi”

Filippocon il pettorale 28 ha chiuso all’11° posto il gigante maschie di Adelboden, in Svizzera, migliorandola 15ma piazzaprima m: nella gara vinta dall’elvetico Marco Odermatt davanti al connazionale Loic Meillard, ha però chiuso terzo l’italiano Luca De Aliprandini.ha affermato ai microfoni del sito federale: “Unmolto importante, perché sono finalmente riuscito a raggiungere il traguardo. Ho rischiato, ho attaccato e ho fatto una buona m, devo capire meglio come affrontare il muro finale“.Terzo gradino del podio per De Aliprandini,sfiora la top ten ed è undicesimo: “Abbiamo perfezionato la sciata negli ultimi allenamenti e questo mi ha dato fiducia. Sono davvero contento per Luca: sono 4 mesi che in allenamento fa paura e oggi ha dimostrato il suo valore“.