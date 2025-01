Liberoquotidiano.it - "Davide Frattesi si è messo in panchina da solo". Inter, la mossa per rompere: cosa sta succedendo

La questionesi muove dietro un'che prepara la delicata sfida della ripartenza in casa del Venezia (domani alle 15, slot che i nerazzurri non occupavano da 1300 giorni), la prima di sei in 18 giorni. L'obiettivo del club è che non diventi una distrazione per il gruppo ma che, alla peggio, lo siaper. Ciò detto, è un affare che potrebbe andare davvero in porto in questo mercato di gennaio dato che ne presenta tutte le caratteristiche: 1) la ferma volontà del giocatore di cambiare aria, 2) il prezzo del cartellino che l'ha fissato in 45 milioni netti senza contropartite tecniche o stravaganti forme di pagamento, 3) le pretendenti, al plurale, che sono Roma, Napoli e altre squadre in Premier League. Senza queste tre condizioni non si muove nessuno, con una o due di queste condizioni si muovono in tanti, con tutte e tre di solito si muovono tutti.