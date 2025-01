Ilgiorno.it - Dark Funeral mercoledì a Trezzo

Per gli appassionati di black metal svedese,c’è un appuntamento da non perdere. Al Live Club disull’Adda, infatti, alle 21.15 si esibiranno i, preceduti dagli italiani Fleshgod Apocalypse (ore 20), oltre che da Ex Deo (18.55) e Kami No Ikari (18.05). Il biglietto costa 40,25 euro. Isono un gruppo black metal svedese formatasi a Stoccolma nel 1993 per iniziativa dei chitarristi Blackmoon e Lord Ahriman. Insieme a Marduk e Dissection sono tra le formazioni più influenti della scena black scandinava. Il gruppo, formatosi nel 1995, ha all’attivo sette album in studio, l’ultimo dei quali, del 2022, si intitola “We Are the Apocalypse“. Quella al Live Club disarà l’unica data italiana del “Let The Devil In - European Winter Tour 2025” della band, la quale, in una nota, fa sapere di non vedere l’ora di tornare a esibirsi nel Bel Paese: "Sono passati otto lunghi anni dall’ultima volta che abbiamo fatto un vero e proprio tour da headliner in Europa, ma ora è giunto il momento.