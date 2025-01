Unlimitednews.it - Darderi e Gigante subito out a Melbourne, attesa per Sinner

(AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Indei grossi calibri, l’Italtennis debutta con due sconfitte all’Australian Open, il primo Slam stagionale sul cemento diche hafatto i conti con la pioggia. Luciano, numero 45 del ranking mondiale, si ritira durante il secondo set del match con lo spagnolo Pedro Martinez, che era in vantaggio per 6-3 4-1. Sul 3-0 per l’iberico, n.44 Atp, l’azzurro al cambio campo ha chiesto un medical time-out, toccandosi lo sterno e facendosi poi massaggiare per quelli che sono sembrati dei dolori intercostali. Dopo un paio di game, è stato costretto ad alzare bandiera bianca. “Per precauzione ho preferito fermarmi anche perchè è una parte delicata del corpo e non posso permettermi un infortunio serio a gennaio, per poi rischiare di stare fermo tre mesi”, il commento amaro dell’italo-argentino.