Lalucedimaria.it - Cura degli infermi: seguiamo le parole di San Francesco

Leggi su Lalucedimaria.it

Laè una delle tante strade della salvezza: questo Sanlo sapeva bene e proprio in tal senso, ha voluto lasciarci unoinsegnamenti più belli e preziosi che si potessero lasciare. Il suo consiglio sulladei malati è da custodire. Bisognerebbe far tesoro di ogni parola lasciata in eredità . L'articololedi Sanproviene da La Luce di Maria.