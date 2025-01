Sport.quotidiano.net - Cuore Il Corticella cerca subito la risalita

di Nicola BaldiniBOLOGNAHa una gran voglia di riscattare il pareggioin rimonta sul campo dell’Imolese ildi Michele Nesi. Sia chiaro, prima del fischio d’inizio un pari in casa dei rossoblù si sarebbe probabilmente firmato, ma, per come si è sviluppata la partita, un pizzico di rammarico, ovviamente, c’è. In vantaggio di due reti grazie alla doppietta di Manara, i biancazzurri erano riusciti a chiudere la prima frazione di gioco sullo 0-2, ma, nella ripresa, i padroni di casa hanno perfezionato la rimonta fino al 2-2 finale. Il 2025 delsi è aperto nello stesso modo in cui si era chiuso il 2024, con un pareggio: quello centrato sul campo del Sasso Marconi aveva finalmente interrotto la striscia negativa di cinque sconfitte consecutive mentre quello di Imola ha inaugurato un girone di ritorno che, si spera, possa permettere a Malagoli e compagni di centrare l’obiettivo salvezza.