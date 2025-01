Crollano del 30% i noleggi dei monopattini | a rischio 4200 posti di lavoro

Leggi su Dayitalianews.com

Per effetto delle norme introdotte dal nuovo Codice della strada, ideielettrici in sharing sono crollati nelle principali città italiane del 30% solo nell’ultimo mese, mentre per le vendite di mezzi privati il calo è stimato tra il 30% e il 50%. I dati diffusi da ‘Alleanza per la mobilità sostenibile’Questi i dati diffusi da Alleanza per la mobilità sostenibile – di cui fanno parte gli operatori dello sharing riuniti in Assosharing, produttori e distributori quali Platum e Attiva, Consumerismo No Profit e i rivenditori – che fanno un primissimo bilancio delle nuove disposizioni del governo.“Lo scorso 14 dicembre è entrato in vigore il nuovo Codice della strada che introduce obbligo di casco, targa e assicurazione a carico degli utilizzatori deielettrici, compresi i mezzi in condivisione messi a disposizione dalle società di sharing – spiega l’Alleanza – una novità che, anche a causa dell’assenza dei decreti attuativi che chiariscano le regole, ha generato grande incertezza tra gli utenti portando ad un drastico crollo nell’utilizzo deiin Italia”.