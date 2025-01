Lanazione.it - Crolla un pino secolare, paura a Scandicci. Danni ai tetti e alle auto in sosta

, 12 gennaio 2025 -ilcentenario di via Burchietti. I residenti della zona hanno sentito come una specie di boato, poi l’imponente albero è caduto a terra.importanti si sono verificatiine aidi alcune abitazioni che si trovano sul lato opposto della strada. Fortunatamente nessun ferito. L’albero era imponente, alto circa 25 metri tutelato da sempre dall’amministrazione comunale che negli anni passati ne aveva consolidato i rami sistemando dei tiranti in modo da avere maggiore solidità. Periodicamente venivano controllate le condizioni di salute della pianta, dradici al tronco, e non ci sarebbero stati campanelli d’allarme. Sul posto squadre dei vigili del fuoco, la polizia municipale e la protezione civile del comune dicon gli assessori Lorenzo Tomassoli e Lorenzo Vignozzi.