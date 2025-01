Lapresse.it - Croazia, seggi aperti per il ballottaggio delle elezioni presidenziali

Leggi su Lapresse.it

Urne aperte inper il. Alla vigilia del voto, il presidente in carica Zoran Milanovi? era dato come strafavorito per la rielezione. L’esponente della sinistra, infatti, ha vinto comodamente il primo turno elettorale dello scorso 29 dicembre, staccando di parecchi punti il suo principale sfidante Dragan Primorac, uno scienziato forense che si era candidato senza successo alla presidenza in passato, e altri sei candidati. Iltra i due principali contendenti si è comunque reso necessario perché Milanovi? ha ottenuto il 49% dei voti, mancando la vittoria assoluta per soli 5.000 voti, mentre Primorac è rimasto fermo al 19%preferenze. Learrivano mentre il Paese di 3,8 milioni di abitanti, membro dell’Unione Europea e della NATO, sta lottando con un’inflazione gravissima, scandali di corruzione e una carenza di manodopera.