Ilfattoquotidiano.it - Corteo per Ramy Elgaml, le immagini dei tafferugli a Bologna: lanciate sedie e oggetti, in frantumi alcune vetrine

Due persone sono state denunciate, nella notte a, dopo iseguiti alorganizzato in solidarietà con, il giovane morto dopo un inseguimento con i carabinieri a Milano. La manifestazione era stata organizzata alle 20 in piazza San Francesco, nel pieno centro della città, dove è stato appeso uno striscione al portone della basilica per chiedere verità e giustizia. Alla fine del presidio una parte del cordone si è staccata: sono stati scoppiati alcuni petardi nella vicina via del Pratello, strada dei locali e dove si trova anche un Commissariato di polizia, con lanci die di. Sono intervenuti gli agenti in tenuta antisommossa e c’è stato qualche contatto. Sono state spostate anche le transenne di un cantiere. I manifestanti si sono poi dispersi e molti hanno continuato a fare atti vandalici nel centro della città, sono state infrante