Cortei Pro Ramy, bilancio da guerra di trincea in Ucraina: 18 poliziotti feriti da bombe. Il video di Roma

Milano, Torino,, Bologna. In due giorni per strada, nel segno della battaglia per la verità sulla morte dell’egiziano, di cui vengono accusati i carabinieri con accuse tutte da dimostrare, s’è visto e sentito di tutto. E il, anche stavolta, è quello di una battaglia da, con 18totali tra Bologna e. Il bollettino dilo ha fatto il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese “Un collega ha riportato la frattura del polso sinistro, un altro la frattura della spalla destra, mentre un terzo ha subito un grave ematoma al petto a causa dell’esplosione di una bomba carta ad alto potenziale, che ha distrutto il suo scudo di protezione. A Bologna un agente ha perso un dente dopo essere stato colpito al volto con un tavolino lanciato dai manifestanti.