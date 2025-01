Palermotoday.it - Corso Calatafimi, la fontana del drago lasciata all'incuria: "Basterebbero un paio d'ore di manutenzione al mese..."

Leggi su Palermotoday.it

Non so chi sia l'ente responsabile, ma una cosa è certa: il totale menefreghismo e l'per quei manufatti che i nostri avi sono stati capaci di realizzare e che la nostra generazione non è neanche in grado minimamente di preservare con un po' di. Ladel, ubicata.