Fanpage.it - Coprofagia del cane: perché il cane mangia la cacca e quali sono i rischi

Leggi su Fanpage.it

re le feci () è spesso sinonimo neldi problemi fisici come carenze nutrizionali ma anche comportamentali, come stress o noia. Questo comportamento porta diversiper la sua salute, soprattutto dovuti a virus e batteri. In questi casi è importante rivolgersi al medico veterinario.