Romatoday.it - Come sarà la Roma del futuro, tra rigenerazione urbana e nuove colate di cemento

Leggi su Romatoday.it

La trasformazione di, per Roberto Gualtieri e la sua giunta, è quasi un mantra. Oltre 11 chilometri di città che cambia, investimenti molto privati, in parte pubblici, che da oggi ai prossimi vent'anni potrebbero far piombare sulla Capitale oltre 20 miliardi di euro. Una sfida che l'attuale.