Sport.quotidiano.net - Circolo Pattinatori va ko. Brutta sconfitta in casa

HOCKEYper ilche si inchina al Giovinazzo (3-6 il finale). I biancorossi sbloccano il risultato dopo poco più di tre minuti, con Gabriel Cairo che finalizza una bella azione in velocità. Al 6’ gli arbitri ravvisano un fallo di Colamaria, che viene espulso: Tonchi trasforma con un’ottima esecuzione il 2-0. Il Giovinazzo subisce la vivacità dei grossetani, ma cresce con il passare dei minuti. Clavel dopo appena trenta secondi dal raddoppio locali, batte Fongaro, mentre al 9’ lo stesso Clavel firma il gol del pareggio. E’ capitan Saavedra a riportare avanti il Cp, deviando in rete sotto porta una palla rimessa in mezzo da Cairo. Il Giovinazzo prova ad aumentare il ritmo: Amato stende Barragan, che si fa però parare la punizione di prima da Veludo. Il Grosseto con l’uomo in più va vicino al poker con De Oro e Paghi.