Ilgiorno.it - Circolo “Ilaria Alpi“. Sede nuova per i 35 anni

Leggi su Ilgiorno.it

Per festeggiare i 35di attività si è "regalato" unaad Anzano del Parco ilAmbiente "", sempre in prima linea nelle battaglie per il rispetto della natura e la legalità. Dopo Merone e Alzate Brianza il sodalizio si è trasferito in paese, nello spazio messo a disposizione dall’amministrazione comunale in piazza del Municipio, aperto ogni mercoledì sera per le riunioni del gruppo. L’assemblea dei soci ha riconfermato Roberto Fumagalli nel ruolo di presidente e Moreno Casotto come vicepresidente. Confermato anche buona parte del direttivo uscente con Antonio Bertelè, Tommaso Gaffuri, Loris Galliani, Marco Jussen e Raffaella Rusconi, con i nuovi ingressi di Massimo Cattaneo e Salvatore Casale. Tra le attività già in calendario per il 2025 la "Festa delle Api" in programma a Ponte Lambro, il campo di volontariato internazionale organizzato nel corso dell’estate nell’area del “Zoc del Peric“, compresa tra i comuni di Alzate Brianza, Lurago d’Erba e Inverigo e le iniziative contro il consumo di suolo e a difesa del Monte San Primo.