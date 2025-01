Oasport.it - Ciclocross, Viezzi e Corvi campioni tra gli U23. Si conferma Ferri tra le juniores, primo acuto per Patrik Pezzo Rosola

Gare di conferme nella mattina dei Campionati Italiani dia Faé di Oderzo. Quattro sfide per le categorie giovanili, in treno la propria egemonia tra i pari età indossando di nuovo la maglia tricolore. Tra gli uomini U23 è Stefano, campione del mondo di categoria, a vincere per il secondo anno di fila al termine di una bellissima sfida con Samuele Scappini, che resiste fino a metà dell’ultimo giro per poi soccombere dopo due scivolate, mentre sul terzo gradino del podio finisce il classe 2005 Ettore Prà.Nella gara femminile U23 è Valentinare il proprio titolo conquistato lo scorso anno. La ragazza nata a Tirano, che difende i colori della Canyon CLLCTV Xco, ha dominato la gara, provando più volte ad andarsene nei confronti di Lucia Bramati. Il secondo scatto è quello buono e diventa un dominio da parte sua, con Bramati che invece deve anche cedere la piazza d’onore a Beatrice Fontana, poi seconda.