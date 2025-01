Liberoquotidiano.it - "Chi ha fatto cadere". La vera storia di Soros (che Pd e compagni nascondono): dettagli scomodi

Leggi su Liberoquotidiano.it

La sinistra dimentica i soldi di George. Impegnati a puntare il dito contro Giorgia Meloni ed Elon Musk, Pd eomettono alcunisul conto del finanziere ungherese. Nato a Budapest nel 1930 da genitori ebrei, sfuggito all'Olocausto, riparato in America a 26 anni nel 1956, studente modello alla London School of Economics, la sua Open Society Institute si diverte a fare e disfare governi. Almeno quelli che non gli vanno a genio. "Consideromolto più ingerente di quanto non sia Musk", ha ribadito il premier in conferenza stampa. E i fatti le danno ragione. Con un patrimonio da 6,7 miliardi di euro, ha iniziato a elargire qualcosa già dal 1979 attraverso borse di studio all'estero per neri in Sudafrica, in funzione anti-apartheid. In totale in beneficenza si stima abbia dato un milione di euro al giorno.