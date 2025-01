Chi assegna il nome ad una scuola? Il comune o la scuola stessa? Il contenzioso cosa hanno detto i giudici

Leggi su Orizzontescuola.it

La controversia in questione nasce da una divergenza di orientamenti e di scelte tra l’Amministrazione comunale di Codognè (TV) e l’Amministrazione scolastica locale per quanto riguarda l’intitolazione dellaelementare di Codognè capoluogo. Si tratta di un precedente avvenuto negli anni '80 ma che ancora tutt'oggi costituisce importante orientamento in materia di intitolazione di una.L'articolo Chiilad una? Ilo la? Il