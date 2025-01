Cataniatoday.it - Centro storico, controlli interforze: sanzioni ai parcheggiatori abusivi e agli automobilisti non in regola

Leggi su Cataniatoday.it

In questo fine settimana sono stati attuati i, disciplinati con ordinanza del questore. Sono stati realizzati presidi e posti controllo nella zona delcittadino, in particolare a piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo.