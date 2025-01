Lecceprima.it - Cede un albero sotto la forza del vento e della pioggia: si abbatte sulla strada

Leggi su Lecceprima.it

LECCE - L’ennesimostrattonato dale dallain città. È accaduto nelle scorse ore in via Venezia, in direzione di via Machiavelli, dove la parte superiore di un pino si è staccata dal tronco, invadendo parte.Fortunatamente, a differenze dei recenti.